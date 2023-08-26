Somaspor, yeni futbolcularla sözleşme imzaladı

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup takımlarından Somaspor, Burak Bozbey ve Ahmet Hakan Demir ile sözleşme imzaladı. Somaspor, yeni sezonun ilk maçında Isparta 32 Spor ile karşılaşacak.

SOMA,

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Somaspor iki futbolcuya imza attırdı. Siyah-beyazlılar son olarak Bayburt ÖİS forması giyen Burak Bozbey ve geçen sene takımda kiralık olarak forma giyen Ahmet Hakan Demir'le sözleşme imzaladı. Defansta stoper olarak görev yapan Burak ve golcü Ahmet Hakan'la 2'şer yıllık mukavele yapıldığı açıklandı.

ISPARTA DEPLASMANINA ÇIKACAK

Somaspor yarın 2023-2024 sezonun ilk maçına çıkacak. Siyah-beyazlılar, Isparta 32 Spor deplasmanında sezonu açacak. Isparta Atatürk Stadı'nda Safa Yılmaz'ın yöneteceği müsabaka saat 20.00'de başlayacak. Somaspor Teknik Direktörü Burhanettin Basatemür, zorlu deplasmandan galibiyetle döneceklerini ve lige iyi bir başlangıç yapacaklarını dile getirdi.