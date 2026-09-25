Somaspor yarın Sincan'da Ankaraspor deplasmanında iyi sonuç arıyor

Somaspor yarın Sincan'da Ankaraspor deplasmanında iyi sonuç arıyorGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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2'nci Lig Kırmızı Grup'ta 4 puanla 9. sırada bulunan Somaspor, yarın Sincan'da Ankaraspor deplasmanında terleyecek. Geçen hafta evinde Muşspor'a 3-1 yenilerek ilk yenilgisini alan Somaspor'da teknik direktör Mahir Çeneli, Ankara'dan iyi sonuçla döneceklerine inandığını söyledi.
2'NCİ Lig Kırmızı Grup'ta geçen hafta evinde Muşspor'a 3-1 kaybedip ilk yenilgisini alan ve 4 puanla 9'uncu sırada yer alan Somaspor yarın Ankaraspor deplasmanında terleyecek. Sincan 15 Temmuz Milli Aralık Birlik Stadı'nda Talha Öztürk'ün yöneteceği karşılaşma saat 15.30'da başlayacak. Somaspor teknik direktörü Mahir Çeneli, Ankara'dan iyi bir sonuçla döneceklerine inandığını dile getirdi. Ankaraspor ise bu maç öncesi 1 galibiyet ve 2 yenilgi alarak 3 puan topladı
Kaynak: Demirören Haber Ajansı