Somaspor, yarın saat 16.00'da Muşspor'u Soma Nazım Yavuz Stadı'nda ağırlayacak

Somaspor, yarın saat 16.00'da Muşspor'u Soma Nazım Yavuz Stadı'nda ağırlayacakGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
2'nci Lig Beyaz Grup'ta geçen hafta deplasmanda İnegöl Kafkaspor'u 3-1 yenen Somaspor, yarın evinde Muşspor'la karşılaşacak. Soma Nazım Yavuz Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak maçı İsmet Yılmaz yönetecek; iki takım da 4'er puanla üst sıralarda.
2'nci Lig Beyaz Grup'ta geçen hafta deplasmanda İnegöl Kafkaspor'u 3-1 yenerek puanını 4'e yükselten Somaspor yarın evinde Muşspor'la karşı karşıya gelecek. Soma Nazım Yavuz Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak maçta İsmet Yılmaz düdük çalacak. Somaspor ve Muşspor bu maç öncesi 4'er puan toplayıp üst sıralarda yer aldı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı