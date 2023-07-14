Somaspor, Tekirdağspor'dan Muhammet Ensar Akgün'ü transfer etti

TFF 2'nci Lig takımlarından Somaspor, yeni sezon öncesi kadrosuna Tekirdağspor'dan defans oyuncusu Muhammet Ensar Akgün'ü dahil etti. Somaspor, transfer çalışmalarını sürdürecek.

TFF 2'nci Lig'de yeni sezon öncesi amatör liglerden yetenekli futbolcuları kadroya katmayı sürdüren Somaspor, Tekirdağspor'dan 23 yaşındaki defans oyuncusu Muhammet Ensar Akgün ile anlaşmaya vardı. Ensar kariyerinin tamamını Bölgesel Amatör Lig'de geçirdi. Emrecan Bulut'u Beşiktaş'a satan, Yusuf Tursun, Kadir Karış, Kadir Kurt ve takım kaptanı Oğuzhan Yıldırım'ın ayrıldığı Somaspor, 26 Ağustos'ta start alacak lig maratonu öncesi transfer arayışlarını sürdürecek.