Somaspor, Sonuncu Yeni Malatyaspor ile Karşılaşıyor

2'nci Lig Kırmızı Grup'ta geçen hafta evinde Aliağa FK'ya 3-0 yenilerek 6 maçta 5 mağlubiyet ve 1 beraberlik alan 1 puanlı Somaspor yarın deplasmanda eksi 35 puana sahip sonuncu Yeni Malatyaspor'a konuk olacak. Yeni Malatya Stadı'nda Emrullah Baydar'ın yöneteceği karşılaşma saat 14.30'da başlayacak. Yeni Malatyaspor da oynadığı 6 maçta 5 yenilgi ve 1 beraberlik elde etti. Ligin başında matematiksel olarak havlu atan Malatya ekibinin toplam 36 puanı borçları yüzünden silindi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor