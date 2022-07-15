Somaspor, kaleci Mert'i aldı
Demirören Haber Ajansı - Spor
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TFF 2'nci Lig takımlarından Somaspor, dış transferde kalece Kemal Mert Özyiğit'le sözleşme imzaladı.
TFF 2'nci Lig takımlarından Somaspor, dış transferde kalece Kemal Mert Özyiğit'le sözleşme imzaladı. Bucaspor altyapısında yetişen 28 yaşındaki file bekçisi geçen sezon 3'üncü Lig temsilcisi Karaman FK'da toplam 34 karşılaşmada görev yaptı. Kaleci Mert, kariyerinde Osmanlıspor, Bugsaşspor, Fethiyespor, Çorum FK, Erbaaspor, Çengelköy, Sivas Belediyespor kulüplerinde de oynadı.
Demirören Haber Ajansı / Spor