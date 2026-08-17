Somaspor, kaleci Batuhan Ataç'ı kadrosuna kattı
2'nci Lig ekiplerinden Somaspor, transfer çalışmaları kapsamında geçen sezon Akhisar 45 FSK forması giyen 25 yaşındaki kaleci Batuhan Ataç ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. Batuhan, kariyerinde daha önce Akhisarspor, Gümüşhanespor, Keçiörengücü ve Alaşehir Belediyespor'da da görev almıştı.
2'nci Lig'de yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Somaspor, geçen sezon Profesyonelliğe Geçiş Ligi'nde Akhisar 45 FSK forması giyen 25 yaşındaki kaleci Batuhan Ataç ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. Kariyerinde daha önce Akhisarspor, Gümüşhanespor, Keçiörengücü ve Alaşehir Belediyespor'da da görev yapan Batuhan, geçen sezon 18 maçta kaleyi korudu.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı