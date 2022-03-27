Somaspor hedeften uzaklaşıyor

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta Sarıyer'le evinde 1-1 berabere kalan Somaspor, Play-Off potasından uzaklaştı. Geçen hafta da Afjet Afyonspor'a deplasmanda 4-1 kaybeden Somaspor, Play-Off barajının 4 puan gerisinde kalarak 9'uncu sıraya yerleşti. Teknik direktör Burhanettin Basatemür, Sarıyer karşısında iyi bir oyun ortaya koyduklarını belirterek, "Maalesef kazanamadık ama buna rağmen alınan her puan kıymetli. Tüm oyuncularımı tebrik ediyorum. Somaspor bu bütçelerle Türkiye'nin en başarılı takımlarından biri. Herkes bizi takdir ediyor ve saygı duyuyor. Bizlerin tek amacı takımımızı daha iyi yerlere getirmek, hiçbir zaman bahane üretmeden sürekli çalışmak ve gayret etmek. Kalan maçlarımızda mücadelemizi en iyi şekilde ortaya koyacağız" diye konuştu.