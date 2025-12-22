Haberler

Somaspor ilk yarıyı düşme hattında bitirdi

Güncelleme:
2'nci Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden Somaspor, 2025-2026 sezonunun ilk yarısını düşme hattında 9 puanla tamamladı. Deplasmanda Kahramanmaraş İstiklal Spor'a 6-0 kaybederek ligin son sıralarına demir atarken, yeni stadında da puanla tanışamadı.

2'nci Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Somaspor 2025-2026 sezonun ilk yarısını 9 puanla düşme hattında bitirdi. Son maçında deplasmanda Kahramanmaraş İstiklal Spor'a 6-0 gibi farklı skorla kaybeden siyah-beyazlılar, bu sonuçla kurtuluş bölgesinde yer alan Yeni Mersin İdman Yurdu'nun 5 puan gerisine düştü. Ligde sadece 2 kez kazanabilen Somaspor, 3 beraberlik ve 12 yenilgi aldı. Rakip ağlara 15 gol bırakan Manisa temsilcisi 44 kez topu filelerinde gördü. Soma Nazım Yavuz Stadı'na kavuşan Somaspor, yeni evinde de puanla tanışamadı. Menemen FK'ya 4-1, Bursaspor'a da 3-0 kaybeden Somaspor, ikinci devre öncesi taraftarını endişelendirdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
