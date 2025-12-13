Somaspor deplasmanda galip

2'nci Lig Kırmızı Grup'ta kümede kalma mücadelesi veren Somaspor deplasmanda 68 Aksaray Belediyespor'u 3-1 yenerek bu sezonki ikinci galibiyetine imza attı. Arda Gülmez (2) ve Erdem Özcan'ın golleriyle sonuca giden siyah-beyazlılar 7 maç sonra galibiyet sevinci yaşadı. İlk galibiyetini son sıradaki zayıf rakibi Yeni Malatyaspor'u deplasmanda 7-1 yenerek elde eden Somaspor 9 puana ulaşarak lige tutunma yolunda umut tazelemiş oldu. Devre arasına iki maç kala ateş hattından henüz kurtulamayan Ege ekibi önümüzdeki hafta içi evinde şampiyonluk adaylarından Bursaspor'u konuk edip, Kahramanmaraş İstiklal Spor deplasmanında 2025 yılını noktalayacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor