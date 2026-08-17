Somaspor 5 oyuncuyla daha anlaştı

Nesine 2. Lig ekiplerinden Somaspor, yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını hızlandırdı. Siyah-beyazlı ekip, kadrosuna 5 yeni oyuncu kattı. Kulüp, Derviş Erkan, Mert Polat Keklik, Berk Çetin, Enes Keskin ve Batuhan Ataç ile sözleşme imzaladı.

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Somaspor, transfer çalışmalarına devam ediyor. Siyah-beyazlı kulüp, FC Vaduz'dan sağ bek Derviş Erkan ile 2 yıllık, İnegöl Kafkasspor'dan forvet Mert Polat Keklik ile 2 yıllık anlaşmaya vardı.

Somaspor ayrıca Akhisar 45 FSK'dan Berk Çetin ile 2 yıllık, TSV Altenstadt'tan forvet Enes Keskin ile 3 yıllık ve yine Akhisar 45 FSK'dan kaleci Batuhan Ataç ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Somaspor Kulübü tarafından yapılan açıklamada, yeni transferlere başarı dileğinde bulunularak, "Kulübümüze önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız oyuncularımıza şanlı formamız ile üstün başarılar dileriz" ifadelerine yer verildi.

Somaspor'un gerçekleştirdiği 5 transferle savunma, hücum ve kaleci rotasyonunu güçlendirmeyi hedeflediği öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı