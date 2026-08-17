Haberler

Somaspor 5 oyuncuyla daha anlaştı

Somaspor 5 oyuncuyla daha anlaştı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Nesine 2. Lig ekiplerinden Somaspor, yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını hızlandırdı.

Nesine 2. Lig ekiplerinden Somaspor, yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını hızlandırdı. Siyah-beyazlı ekip, kadrosuna 5 yeni oyuncu kattı. Kulüp, Derviş Erkan, Mert Polat Keklik, Berk Çetin, Enes Keskin ve Batuhan Ataç ile sözleşme imzaladı.

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Somaspor, transfer çalışmalarına devam ediyor. Siyah-beyazlı kulüp, FC Vaduz'dan sağ bek Derviş Erkan ile 2 yıllık, İnegöl Kafkasspor'dan forvet Mert Polat Keklik ile 2 yıllık anlaşmaya vardı.

Somaspor ayrıca Akhisar 45 FSK'dan Berk Çetin ile 2 yıllık, TSV Altenstadt'tan forvet Enes Keskin ile 3 yıllık ve yine Akhisar 45 FSK'dan kaleci Batuhan Ataç ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Somaspor Kulübü tarafından yapılan açıklamada, yeni transferlere başarı dileğinde bulunularak, "Kulübümüze önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız oyuncularımıza şanlı formamız ile üstün başarılar dileriz" ifadelerine yer verildi.

Somaspor'un gerçekleştirdiği 5 transferle savunma, hücum ve kaleci rotasyonunu güçlendirmeyi hedeflediği öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Alihan Kuriş'in ifadesi ortaya çıktı: Evdeki altınlar eşimin, bankada...

Alihan Kuriş'in ifadesi ortaya çıktı: Evdeki altınlar eşimin, bankada...
İzmir Menderes'teki olaylı başkanvekilliği seçiminde kazanan belli oldu

Menderes'teki olaylı başkanvekilliği seçiminde kazanan belli oldu
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Futbolu bıraktı, geliri 30'a katlandı! Yıllık kazancı dudak uçuklattı

Sektör değiştirdi, geliri 30'a katlandı! Yıllık kazancı inanılmaz
15 yaşındaki tetikçi öldüreceği kişiyi karıştırınca ortalık kan gölüne döndü

15 yaşındaki tetikçi öldüreceği kişiyi karıştırınca olanlar oldu
Görüntüler yeni ortaya çıktı! Milyarder Ronaldo evinin salonunda evlendi

Görüntüler ortaya çıktı! Evlendikleri yer çok konuşulur

Eski kocasının 8 bıçak darbesinden kurtuldu: Hapisten çıkamasın

Eski kocasının 8 bıçak darbesinden kurtuldu: Hapisten çıkamasın
51 bin kişilik dev stadyum tamamlandı

Dev stadyum tamamlandı: Ülkenin en büyük spor tesisi olacak

Sen bu hallere düşecek adam mıydın? İrfan Can resmen sınıfta kaldı

Sen bu hallere düşecek adam mıydın?

Sörloth'un Galatasaray kararını vermesi bir saniye bile sürmedi

Sıkı durun geliyor! Süper Lig alev alıp yanacak