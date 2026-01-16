Haberler

"Soluma at" diyen kaleciye hayatının şokunu yaşattı

'Soluma at' diyen kaleciye hayatının şokunu yaşattı
Güncelleme:
Al-Ahli ile Al-Taawoun arasında oynanan karşılaşmada 90+14. dakikada penaltı pozisyonu yaşandı. Al-Taawoun kalecisi Mailson, penaltıyı kullanacak olan Ivan Toney'e 'soluma at' işareti yaptı. Bu hamle, psikolojik üstünlük kurma çabası olarak yorumlandı. Ancak Toney, kalecinin işaret ettiği köşeye topu göndererek golü attı ve gol sonrası Mailson ile dalga geçti. Bu olay, sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Al-Ahli ile Al-Taawoun arasında oynanan karşılaşmada uzatma dakikalarında yaşanan penaltı pozisyonu geceye damga vurdu. 90+14. dakikada Ivan Toney penaltı kazandırırken, Al-Taawoun kalecisi Mailson'un Toney'i şaşırtmak için yaptığı hareketler dikkat çekti.

KALECİ "SOLUMA AT" DİYE İŞARET ETTİ

Penaltı öncesi Mailson, Ivan Toney'e doğru "soluma at" anlamına gelen bir işaret yaptı. Kalecinin bu hamlesi, atış öncesi psikolojik üstünlük kurma çabası olarak yorumlandı.

TONEY GÖSTERDİĞİ KÖŞEYE VURDU, SONRA DALGA GEÇTİ

Ivan Toney ise Mailson'un işaret ettiği köşeye topu göndererek penaltıyı gole çevirdi. Golün ardından Toney'nin kaleciyle dalga geçtiği anlar sosyal medyada kısa sürede gündem oldu.

Alper Kızıltepe
Haberler.com / Spor
