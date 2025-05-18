Solskjaer: 'Maçlara bu şekilde başlarsak 3 puan almak zor olacak'

Solskjaer: 'Maçlara bu şekilde başlarsak 3 puan almak zor olacak'
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Beşiktaş Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer, Alanyaspor ile 1-1 berabere kaldıkları maç sonrası yaptığı açıklamada, takımın yavaş başladığını ve bu şekilde devam ederse 3 puan almanın zor olacağını belirtti.

- Ole Gunnar Solskjaer: "Maçlara bu şekilde başlarsak 3 puan almamız maalasef çok zor olur"

ANTALYA - Beşiktaş Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer, Alanyaspor maçının ardından "3 puan alamadığımız için üzgünüm. Ama şunu da söylemek istiyorum. Maçlara bu şekilde başlarsak 3 puan almamız maalasef çok zor olur" dedi.

Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında Beşiktaş deplasmanda Alanyaspor ile 1-1 berabere kaldı. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Beşiktaş Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer, "Hayal kırıklığı yaşıyorum bugünkü 1 puandan dolayı 3 puanı hak ettik. Maça çok ağır, yavaş, durgun başladık. İlk yarıda iki takımın gösterdiği mücadele eşitti diyebilirim gol anlamında ama rakibiz golü buldu. İkinci yarıdaki reaksiyondan dolayı rakibe verdiği cevaptan dolayı mutluyum. Muçi ve Arroyo oyuna enerji getirdi. İkisi de çok çok çalıştılar. Muçi de golde iyi iş yaptı, asist yaptı. 3 puan alamadığımız üzgünüm 3 puan almak istiyorduk. Ama şunu da söylemek istiyorum. Maçlara bu şekilde başlarsak 3 puan almamız maalasef çok zor olur" diye konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / RECEP KARCI - Spor
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