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Solskjaer liderliğinde Beşiktaş, Kırklarelispor'u 2-0 mağlup etti

Solskjaer liderliğinde Beşiktaş, Kırklarelispor'u 2-0 mağlup etti
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Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası D Grubu'nda Kırklarelispor'u 2-0 yenerek Teknik Direktör Ole Gunnar Solskjaer yönetiminde ikinci galibiyetini elde etti.

Beşiktaş Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer, Kırklarelispor karşısında alınan galibiyetle, siyah-beyazlıların başında 2. galibiyetine ulaştı

Ziraat Türkiye Kupası D Grubu 2. hafta maçında Beşiktaş, Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda karşılaştığı Kırklarelispor'u 2-0 mağlup etti. Siyah-beyazlılarda Teknik Direktör Ole Gunnar Solskjaer, bu galibiyetle Beşiktaş'ın başındaki 2. galibiyetini elde etti.

Norveçli teknik adam, UEFA Avrupa Ligi'nde oynadığı Athletic Bilbao'yu 4-1 mağlup ederken, Twente'ye 1-0 mağlup oldu. Trendyol Süper Lig'de oynanan Antalyaspor mücadelesinde ise sahadan beraberlikle ayrıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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