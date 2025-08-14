Solskjaer'den sakatlık açıklaması: Maalesef yine aynı yerden sakatlandı

UEFA Konferans Ligi'nde 3. eleme turu rövanş karşılaşmasında Beşiktaş, 4-1 kazandığı ilk maçın rövanşında St. Patrick's'i 3-2 mağlup etti ve turladı. Karşılaşmanın ardından Beşiktaş Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer, açıklamalarda bulundu.

"TURDAN VE SONUÇTAN MEMNUNUM''

Karşılaşmayı değerlendiren Solskjaer, "Aslında bu sonuç geçen hafta ne kadar iyi oynadığımızı gösteriyor. İlk yarıyı rakibe karşı 4-0 kazanmıştık. Rakibimiz, fırsat verince işleri zorlaştıran bir takım. Geçen hafta ikinci yarıda defansif olarak iyi dayanışma göstermişlerdi. Bu hafta da benzerini yaptılar. Maça erken başladılar, çok orta açtılar, golü buldular. İşleri zorlaştılar. Biz oynamaya devam ettik, oynadık. İyi goller bulduk. Turdan ve sonuçtan memnunum. Gelişmemiz lazım. Maçlara böyle başlarsak kazanmayı bekleyemeyiz." dedi.

"HIZLI OYNAMAMIZ GEREK"

Daha hızlı oynamaları gerektiğinin altını çizen Norveçli teknik adam, "Daha kaliteli, daha hızlı oynamamız gerek diye konuştum devrede. Daha agresif pres yapmamız gerek dedim. Oyuncularım iyi cevap verdi, 2 güzel gol bulduk ve turu geçtik." ifadelerini kullandı.

''YİNE AYNI YERDEN SAKATLANDI''

Mustafa Erhan Hekimoğlu'nun sakatlığı hakkında konuşan Solskjaer, "Maalesef yine aynı yerden sakatlandı Mustafa Erhan. İyi antrenmanlar yapıyordu. Umudumuz onu 25 dakika oynatıp önümüzdeki maça hazır hale getirmekti. Fakat yine aynı yerden sakatlandı. Hırslı çocuk, oyuna yüzde 100 enerjiyle girdi ama maalesef aynı yerden sakatlandı." yorumlarında bulundu.