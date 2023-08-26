SOLOTÜRK, Afyonkarahisar'da Büyük Taarruz'un 101. yıl dönümü kutlamalarında gösteri uçuşu gerçekleştirdi

Türk Hava Kuvvetlerinin akrobasi timi SOLOTÜRK, Afyonkarahisar'da Büyük Taarruz'un 101. yıl dönümü kutlamaları kapsamında gösteri uçuşu gerçekleştirdi. Programlar kapsamında halk, SOLOTÜRK'ün gösterisini izledi. Akrobasi timi, yarım saat havada kaldıktan sonra ayrıldı. Gösteriyi, Vali Yardımcısı Uğur Kolsuz, Afyonkarahisar İkmal ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Numan Yöner ve AKÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karakaş da izledi.