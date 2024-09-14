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Sökespor Yeni Projelerle Hedef Büyütüyor

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Sökespor Kulüp Başkanı Gökhan Atalay, kısa sürede önemli projelere imza attıklarını ve sürdürülebilir gelir sağlayacak çalışmalar başlattıklarını açıkladı. Kulüp, sosyal sorumluluk projeleriyle de destek vermeyi planlıyor.

Söke spor yönetimini kısa bir süre önce devraldıklarını buna rağmen büyük adımlar attıklarını belirten Kulüp Başkanı Gökhan Atalay ; "Bu kısa sürede takım oluşturmak, ana sponsor gibi temel konulara yoğunlaştık" dedi.

Söke spor Kulüp Başkanı Gökhan Atalay beraberinde kulp yöneticileri ile birlikte basın mensuplarıyla bir araya geldi. Yaptıkları hazırlık çalışmalarını anlatan Söke spor Kulüp Başkanı Gökhan Atalay toplantıda, kendisine yöneltilen soruları cevapladı.

Söke spor Kulübü'ne sürekli gelire sağlayabilecek projeler hedeflediklerini, bunu dosya haline getirdiklerini belirten Gökhan Atalay; ilgili kurum ve kuruluşlarla yapılacak görüşmeler ve onların destekleriyle bu projelerin hayata geçirebileceğine inandıklarını ifade etti.

Söke spor Kulüp Başkanı Gökhan Atalay; Sports Cafe, Söke spor Store mağazası, Söke spor Tarihi Pasaj, Sosyete Pazarı, Söke spor Oteli, Telve Söke, Elektrikli Araç Şarj istasyonları gibi gelir getirici projelerinin yanında devlet okullarına spor malzemesi desteği, dezavantajlı gruplar spor okulları, Sökespor Kütüphanesi gibi sosyal sorumluluk projelerinin de olduğunu söyledi.

Gökhan Atalay, bugün Sökespor'un önünde en büyük sorunlardan birinin stadın inşaat halinde olmasından kaynaklı olarak antrenman yapacak yerinin dahi olmaması olduğunu söyledi. Bugün kullandıkları Sökespor Tesislerinin de sorunlu bir yer olduğunu ve önümüzdeki günlerde bu konuyu da masaya yatıracaklarını ifade etti.

Hiçbir kurum ve kuruluşla sorunlarının olmadığının altını çizen Sökespor Kulüp Başkanı Gökhan Atalay; "Biz Sökespor olarak herkesle oturup, konuşup proje üretebiliriz. Sökespor'u seven, gönül veren yanımızda olur. Biz desteği sadece maddi değil, manevi olarak da bekliyoruz" dedi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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