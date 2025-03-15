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Söke Şehit Emre Acar Cumhuriyet Anadolu Lisesi'nden Atletizmde 3 il birincilliği

Söke Şehit Emre Acar Cumhuriyet Anadolu Lisesi'nden Atletizmde 3 il birincilliği
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Aydın genelinde düzenlenen atletizm yarışmalarında Söke Şehit Emre Acar Cumhuriyet Anadolu Lisesi başarıya imza attı.

Aydın genelinde düzenlenen atletizm yarışmalarında Söke Şehit Emre Acar Cumhuriyet Anadolu Lisesi başarıya imza attı. Okul öğrencileri, farklı branşlarda toplamda üç il birinciliği kazanarak önemli bir başarıya ulaştı.

Ada Adasal 800 ve bin 500 metre koşu yarışmalarında il birincisi, Yiğit Bilge Gülle cirit atmada il birinciliği elde etti. Yağız Bilge ise yüksek atlama ve uzun atlama branşlarında il birincisi oldu. Öğrenciler, Aydın'da düzenlenen Puanlı Atletizm Gençler B Kategorisi yarışmalarında üstün performans sergileyerek okullarını ve Söke ilçesini başarıyla temsil ederken, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada; "Gösterdikleri azim ve disiplinle büyük bir başarıya imza atan sporcularımızı tebrik eder, başarılarının devamını dileriz" ifadeleri yer aldı. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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