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Söke'de 2 Ekim Dünya Yürüyüş Günü'nde sağlıklı yaşam için birlikte yüründü

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Söke'de 2 Ekim Dünya Yürüyüş Günü'nde sağlıklı yaşam için birlikte yüründü
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Aydın'ın Söke ilçesinde 2 Ekim Dünya Yürüyüş Günü kapsamında yürüyüş etkinliği düzenlendi. Katılımcılar, hareketli yaşamın önemine dikkat çekmek için sağlıklı yaşam adına birlikte yürüdü.

Aydın'ın Söke ilçesinde 2 Ekim Dünya Yürüyüş Günü kapsamında düzenlenen etkinlikte, hareketli yaşamın önemine dikkat çekildi. Katılımcılar sağlıklı yaşam için birlikte yürüdü.

Aydın'ın Söke ilçesinde 2 Ekim Dünya Yürüyüş Günü dolayısıyla yürüyüş etkinliği gerçekleştirildi. Hareketli yaşamın önemine dikkat çekmek ve toplumda düzenli fiziksel aktivite konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla düzenlenen etkinlikte katılımcılar bir araya geldi. Yürüyüş boyunca spor yapmanın ve aktif bir yaşam sürdürmenin sağlığa katkılarına dikkat çekildi. Etkinlik, katılımcıların birlikte yürüyüş yapmasının ardından sona erdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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