Söke 1970 Spor, İsa'nın Golleriyle Bornova 1877'yi Yendi

TFF 3.lig 4. Grupta mücadele eden Söke 1970 spor evinde ağırladığı Bornova 1877'yi golcüsü İsa'nın attığı gollerle galibiyete uzandı.

TFF 3.lig 4. Grupta verilen iki haftalık aranın ardından Söke 1970 spor Didim'de oynadığı maçta İzmir ekibi Bornova 1877 spor kulübünü ağırladı. Didim'de maçı az sayıda taraftar takip ederken, yağmurun ardından oynanan maçta futbolcular ağır zeminde zorlandı. Ev sahibi Söke, müsabakanın 43. dakikasında golcüsü İsa'nın attığı golle ilk yarıyı önde tamamladı. İkinci yarının 83. dakikasında Söke'nin golcüsü İsa kendisinin ve takımının ikinci golünü attı. Maçta başka gol sesi çıkmayınca Söke 2 golle 3 puanın sahibi oldu. - AYDIN