Haberler

Söke 1970 Spor, İsa'nın Golleriyle Bornova 1877'yi Yendi

Söke 1970 Spor, İsa'nın Golleriyle Bornova 1877'yi Yendi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

TFF 3. Lig 4. Grupta mücadele eden Söke 1970 Spor, evinde karşılaştığı Bornova 1877 karşısında İsa'nın attığı gollerle 3 puanı aldı. Maçta az sayıda taraftar yer alırken, zorlu zemin futbolcuları etkiledi.

TFF 3.lig 4. Grupta mücadele eden Söke 1970 spor evinde ağırladığı Bornova 1877'yi golcüsü İsa'nın attığı gollerle galibiyete uzandı.

TFF 3.lig 4. Grupta verilen iki haftalık aranın ardından Söke 1970 spor Didim'de oynadığı maçta İzmir ekibi Bornova 1877 spor kulübünü ağırladı. Didim'de maçı az sayıda taraftar takip ederken, yağmurun ardından oynanan maçta futbolcular ağır zeminde zorlandı. Ev sahibi Söke, müsabakanın 43. dakikasında golcüsü İsa'nın attığı golle ilk yarıyı önde tamamladı. İkinci yarının 83. dakikasında Söke'nin golcüsü İsa kendisinin ve takımının ikinci golünü attı. Maçta başka gol sesi çıkmayınca Söke 2 golle 3 puanın sahibi oldu. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
Netanyahu, İsrail Cumhurbaşkanı'ndan resmen af talep etti

Netanyahu, Cumhurbaşkanı'ndan resmen affını istedi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yargıtay'dan emsal karar! Tek bir 'tık' dahi evliliğinizi yıkabilir

Yargıtay'dan emsal karar! Tek bir 'tık' dahi evliliğinizi yıkabilir
Şükran günü şoku: Ağırlığa dayanamayan masa devrildi

Masa ağırlığa dayanamadı, Aile neye uğradığını şaşırdı
Filipe Luis, 1.5 yıl önce başladığı teknik direktörlük kariyerinde şimdiden kazandığı kupa sayısıyla dikkat çekti

Teknik adamlığa 1.5 yıl önce başladı! Kazandığı kupa sayısına bakın
Anlaşma tamamlandı! Abdullah Avcı Süper Lig'e geri dönüyor

Anlaşma tamamlandı! 1.5 yıl sonra Süper Lig'e geri dönüyor
Yargıtay'dan emsal karar! Tek bir 'tık' dahi evliliğinizi yıkabilir

Yargıtay'dan emsal karar! Tek bir 'tık' dahi evliliğinizi yıkabilir
Atlattığı badireler saymakla bitmiyor, gören 'Hala ölmedin mi sen' diyor

Atlattığı badireler say say bitmiyor, gören "Hala ölmedin mi" diyor
Dursun Özbek'in Sadettin Saran'ın teklifi neden reddettiği belli oldu

Sadettin Saran'ın teklifini reddetmesinin sebebi meğerse buymuş
İtalya'da tüm manşetler Kenan Yıldız

Tüm ülke onu konuşuyor
Yolcu otobüsü şarampole devrildi! Ölü ve yaralılar var

Yolcu otobüsü şarampole devrildi! Ölü ve yaralılar var
Sahnede duygusal anlar! Bilal Erdoğan babasıyla önce tokalaştı sonra...

Sahnede duygusal anlar! Babasıyla önce tokalaştı sonra...
Papa'nın Türkiye ziyareti kriz çıkardı! MHP'nin ardından bir tepki de Destici'den

MHP'den sonra bir sert tepki de Destici'den: Bunun adı hesaplaşmadır
Otomobilin baraj gölüne uçtuğu kazanın görüntüleri ortaya çıktı

Görüntüler ortaya çıktı! 3 gence mezar olan araç baraja böyle uçtu
Bayraktar KIZILELMA dünyada ilke imza attı

Bayraktar KIZILELMA dünyada bir ilke imza attı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.