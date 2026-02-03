Haberler

Söke 1970 SK'nın genç stoperi Ahmet Taha Dağbaşı transferde gözde oldu

3. Lig 4. Grup'ta mücadele eden Söke 1970 SK'nın genç stoperi Ahmet Taha Dağbaşı, bu sezon gösterdiği performansla Süper Lig kulüplerinin dikkatini çekti. 20 yaşındaki Dağbaşı için 2 Süper Lig ve 1 2. Lig kulübüyle görüşmeler yapıldığı bildirildi.

3'üncü Lig 4'üncü Grup ekiplerinden Söke 1970 SK'nın genç stoperi Ahmet Taha Dağbaşı transferde gözde oldu. Bu sezon forma giydiği 10 maçta dikkatleri üzerine çeken 20 yaşında, 1.97 boyundaki stoperin adı Süper Lig kulüpleriyle anılmaya başladı. Ahmet Taha için Süper Lig'den taliplerin olduğunu belirten Söke 1970 SK Başkanı Mahmut Gözüaçık, "Ahmet Taha Dağbaşı için şu ana kadar 2 Süper Lig kulübü ve şampiyonluğa oynayan bir 2'nci Lig ekibi ile görüşmelerimiz oldu. Bu kulüplerden birinin oyuncumuzu kadrosuna katması çok büyük ihtimal. Önümüzdeki birkaç gün içinde transferin netleşmesini bekliyoruz. Eğer sezon içerisinde sakatlık yaşamamış olsaydı bu transfer muhtemelen çok daha önce netleşmişti. Buna rağmen Ahmet Taha'nın potansiyeli ve gelişimi, kulüplerin ilgisini çekmeye devam etti" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
Haberler.com
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

