Söke 1970 SK, Düşme Hattındaki Bornova 1877'yi 2-0 Geçti

Güncelleme:
TFF 3. Lig 4. Grup'ta mücadele eden Söke 1970 SK, Didim Atatürk Stadı'nda oynanan maçta Bornova 1877'yi 2-0 mağlup ederek 3 maçlık mağlubiyet serisine son verdi. İsa Güler, maçta iki kez penaltıdan gol atarak galibiyeti getirdi.

TFF 3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta Play-Off mücadelesi veren Söke 1970 SK, evinde düşme hattındaki Bornova 1877'yi 2-0 mağlup etti. Didim Atatürk Stadı'nda oynanan müsabakada ev sahibi ekip, 43'üncü dakikada İsa Güler'in penaltı golüyle 1-0 öne geçip, ilk yarıyı bu skorla üstün tamamladı. İkinci devrede İsa, bu kez 83'üncü dakikada kazanılan penaltıyı gole çevirdi: 2-0. Kalan dakikalarda başka gol olmadı. Bu sonuçla Söke temsilcisi 3 maçlık mağlubiyet serisine son verip 18 puana ulaştı. Söke 1970'te ilk maçına çıkan teknik direktör Serkan Baziya, ilk sınavından zaferle ayrıldı. Bornova temsilcisi ise art arda 5'inci yenilgisini alıp 7 puanda kaldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor



