Futbol: Nesine 3. Lig

Nesine 3. Lig 4. Grup'ta Söke 1970, şampiyon Kütahyaspor'u 1-0 yenerek sezonu 10. sırada tamamladı. Maçta ilk yarıda gol sesi çıkmazken, ikinci yarıda atılan golle Söke 1970 galip geldi.
Kütahya'daki Dumlupınar Stadı'nda yapılan karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 biterken, Söke 1970 ikinci yarıda attığı golle müsabakadan 1-0'lık galibiyetle ayrıldı.
Şampiyon Kütahyaspor, bu sonuçla 75 puanda kalırken, Söke 1970 puanını 35'e çıkartarak sezonu 10. sırada tamamladı.
Kaynak: AA / Can Öcal