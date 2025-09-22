Haberler

Söke 1970, Eskişehir Anadoluspor'u 3-0 Mağlup Ederek Play-Off Hattına Yaklaştı
3. Lig 4. Grup'ta mücadele eden Söke 1970, evinde Eskişehir Anadoluspor'u 3-0 yenerek galibiyetle tanıştı ve 5 puana ulaşarak Play-Off hattına yaklaşmış oldu.

3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta evinde Eskişehir Anadoluspor'u 3-0 yenerek 3'üncü haftada galibiyetle tanışan Söke 1970, oynadığı 3 maçta 5 puana ulaşarak Play-Off hattına yaklaştı. Rakibini Kubilay, Cengizhan ve Rüştü'nün golleriyle dize getiren 7'nci sıradaki Aydın temsilcisi yoluna namağlup devam etti. Kulüp Başkanı Mahmut Gözüaçık, "Bu güzide kulübün hem sportif hem de idari anlamda güzel günlere ulaşması yolunda bizi bağrına basan Söke halkının desteği son derece önemli. İyi ki varsınız. Bundan sonra da her iç saha maçımızda değerli desteklerinizi bekliyoruz" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
