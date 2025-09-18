Haberler

Şok üstüne şok! Osimhen'den Galatasaray'a kötü bir haber daha

Haberi DinleHaberi Dinle
0:00/0:00
Şok üstüne şok! Osimhen'den Galatasaray'a kötü bir haber daha
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Şok üstüne şok! Osimhen'den Galatasaray'a kötü bir haber daha
Haber Videosu

Galatasaray'da sakatlığı süren Victor Osimhen, Frankfurt'un ardından Konyaspor maçında da forma giyemeyecek. Nijeryalı golcünün Alanyaspor maçında sahalara dönmesi, Liverpool ve Beşiktaş maçlarına ise tam hazır olması bekleniyor.

Süper Lig devi Galatasaray'da sakatlığı nedeniyle Eintracht Frankfurt maçının kadrosunda yer almayan Victor Osimhen, Konyaspor karşılaşmasında da forma giyemeyecek.

FRANKFURT MAÇINI KAÇIRDI

Nijerya Milli Takımı'nda yaşadığı sakatlığın ardından özel uçakla İstanbul'a getirilen Osimhen, takımla antrenmanlara çıkamadığı için Frankfurt deplasmanında kadro dışı bırakılmıştı.

KONYASPOR MAÇI DA YOK

Gazeteci Yakup Çınar, YouTube kanalında yaptığı açıklamada, "Osimhen'in Konyaspor maçında da oynama ihtimali söz konusu değil" ifadelerini kullandı.

DÖNÜŞ TARİHİ

Osimhen'in Alanyaspor maçında sonradan oyuna girmesi, Liverpool ve Beşiktaş maçlarına ise tamamen hazır hale gelmesi bekleniyor. Çınar, sakatlığının ciddi olmadığını ancak oyuncunun riske edilmek istenmediğini vurguladı.

Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
Hayranından şaşırtan not! Burcu Özberk'e yapılan yorum tepki çekti

Hayranıyla fotoğraf çekildi, altına yazılan not ortalığı karıştırdı
Haberler.com
500

Yorumlar (1)

Haber Yorumlarıfetih.1453.istanbul:

belliydi. böyle olacağı. deli gibi oynuyor bi dur de kendine

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Melania Trump'ın Kraliyet yemeğinde giydiği elbise olay yarattı

Melania Trump'ın Kraliyet yemeğinde giydiği elbise olay yarattı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.