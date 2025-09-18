Şok üstüne şok! Osimhen'den Galatasaray'a kötü bir haber daha

Süper Lig devi Galatasaray'da sakatlığı nedeniyle Eintracht Frankfurt maçının kadrosunda yer almayan Victor Osimhen, Konyaspor karşılaşmasında da forma giyemeyecek.

FRANKFURT MAÇINI KAÇIRDI

Nijerya Milli Takımı'nda yaşadığı sakatlığın ardından özel uçakla İstanbul'a getirilen Osimhen, takımla antrenmanlara çıkamadığı için Frankfurt deplasmanında kadro dışı bırakılmıştı.

KONYASPOR MAÇI DA YOK

Gazeteci Yakup Çınar, YouTube kanalında yaptığı açıklamada, "Osimhen'in Konyaspor maçında da oynama ihtimali söz konusu değil" ifadelerini kullandı.

DÖNÜŞ TARİHİ

Osimhen'in Alanyaspor maçında sonradan oyuna girmesi, Liverpool ve Beşiktaş maçlarına ise tamamen hazır hale gelmesi bekleniyor. Çınar, sakatlığının ciddi olmadığını ancak oyuncunun riske edilmek istenmediğini vurguladı.