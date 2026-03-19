Söğütsporlu futbolcular son antrenman sonrası bayram iznine çıktı

Bölgesel Amatör Lig'de (BAL) Bilecik'i temsil eden Söğütspor, haftaya oynayacağı Yalovaspor maçı öncesi çıktığı son antrenman sonrası bayram iznine çıktı.

BAL 5. Grup'ta mücadele eden Söğütspor, ligin 20'inci haftasında 29 Mart günü saat 14: 00'da Yalovaspor'a konuk olacak. Bu hafta Ramazan Bayramı nedeniyle ligde müsabakalara 1 hafta ara verilirken, Söğütsporlu futbolcular bugün Söğüt İlçe Stadı'ndan yaptıkları yaptığı antrenman sonrası bayram iznine çıktı. Futbolcuların keyifleri yerinde olduğu görülürken, zorlu Yalovaspor maçının hazırlıklarına Pazartesi günü toplanarak, aynı gün yapılacak antrenman ile devam edileceği öğrenildi. - BİLECİK

