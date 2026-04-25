Söğütspor zorlu maçın hazırlıklarını tamamladı
Bölgesel Amatör Lig'de (BAL) Bilecik'i temsil eden Söğütspor, yarın sonu oynayacağı zorlu maçın hazırlıklarını sürdürüyor.
Bölgesel Amatör Lig'de (BAL) Bilecik'i temsil eden Söğütspor, yarın sonu oynayacağı zorlu maçın hazırlıklarını sürdürüyor.
Söğütspor, BAL 5. Grup 24. haftasında yarın saat 14: 00'de Ankara Gölbaşı Sentetik Sahası'nda grupta play-off şansı kovalayan Beytepe Metespor'a konuk olacak. Zorlu maçın çalışmaları bu sabah ter idmanı yapan Söğüt ekibi Ankara'ya yola çıktı. Ligin bitmesine 2 hafta bu maçtan alacağı bir yenilgi sonrası ligden düşecek olan Söğütspor'da zorlu maç öncesi hedef ligde kalmak için 3 puan. - BİLECİK
Kaynak: İhlas Haber Ajansı