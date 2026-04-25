Söğütspor zorlu maçın hazırlıklarını tamamladı

Bölgesel Amatör Lig'de (BAL) Bilecik'i temsil eden Söğütspor, yarın sonu oynayacağı zorlu maçın hazırlıklarını sürdürüyor.

Söğütspor, BAL 5. Grup 24. haftasında yarın saat 14: 00'de Ankara Gölbaşı Sentetik Sahası'nda grupta play-off şansı kovalayan Beytepe Metespor'a konuk olacak. Zorlu maçın çalışmaları bu sabah ter idmanı yapan Söğüt ekibi Ankara'ya yola çıktı. Ligin bitmesine 2 hafta bu maçtan alacağı bir yenilgi sonrası ligden düşecek olan Söğütspor'da zorlu maç öncesi hedef ligde kalmak için 3 puan. - BİLECİK

