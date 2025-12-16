Bölgesel Amatör Lig'de (BAL) mücadele eden Söğütspor, teknik heyet ile yollarını ayırdı.

BAL 5. Grup mücadele eden bu haftada kendi evinde lideri 1-0 yenen Söğütspor, teknik heyet ile yollarını ayırdı. Kulüpten yapılan açıklamada, "Yönetim kurulumuzun almış olduğu karar doğrultusunda, teknik direktörümüz Burak Horsaoğlu, yardımcı antrenörlerimizden Serkan Erdem, Osman Zafer ve masör Yılmaz Kamaoğlu ile yapılan görüşmeler sonucunda karşılıklı anlaşarak yollarımız ayrılmıştır. Söğütspor menfaatlerini geçmişte olduğu gibi bugün de ön planda tutan Horsaoğlu, en zor şartlarda bu görevi kabul ederek büyük bir özveri örneği göstermiştir. Görev yaptığı süre boyunca profesyonel bir hocalığın yanında aidiyet duygusu ile de aramızda olan, Söğüt Spor'un başarısı için mücadele eden çalışkan ve mert insan Burak Horsaoğlu'na ve ekibine kulübümüze vermiş oldukları hizmetler için teşekkür eder, kariyerlerinin bundan sonraki döneminde başarılar dileriz. Ayrıca Teknik Direktör Burak Horsaoğlu, Söğüt Spor altyapı görevine devam edecektir" denildi.

Öte yandan Söğütspor antrenörlüğüne Savaş Akgün getirildi. - BİLECİK