Haberler

Söğütspor teknik heyet ile yollarını ayırdı

Söğütspor teknik heyet ile yollarını ayırdı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bölgesel Amatör Lig takımlarından Söğütspor, lideri yenmesinin ardından teknik direktör Burak Horsaoğlu ve ekibiyle yollarını ayırdı. Yeni antrenör Savaş Akgün oldu.

Bölgesel Amatör Lig'de (BAL) mücadele eden Söğütspor, teknik heyet ile yollarını ayırdı.

BAL 5. Grup mücadele eden bu haftada kendi evinde lideri 1-0 yenen Söğütspor, teknik heyet ile yollarını ayırdı. Kulüpten yapılan açıklamada, "Yönetim kurulumuzun almış olduğu karar doğrultusunda, teknik direktörümüz Burak Horsaoğlu, yardımcı antrenörlerimizden Serkan Erdem, Osman Zafer ve masör Yılmaz Kamaoğlu ile yapılan görüşmeler sonucunda karşılıklı anlaşarak yollarımız ayrılmıştır. Söğütspor menfaatlerini geçmişte olduğu gibi bugün de ön planda tutan Horsaoğlu, en zor şartlarda bu görevi kabul ederek büyük bir özveri örneği göstermiştir. Görev yaptığı süre boyunca profesyonel bir hocalığın yanında aidiyet duygusu ile de aramızda olan, Söğüt Spor'un başarısı için mücadele eden çalışkan ve mert insan Burak Horsaoğlu'na ve ekibine kulübümüze vermiş oldukları hizmetler için teşekkür eder, kariyerlerinin bundan sonraki döneminde başarılar dileriz. Ayrıca Teknik Direktör Burak Horsaoğlu, Söğüt Spor altyapı görevine devam edecektir" denildi.

Öte yandan Söğütspor antrenörlüğüne Savaş Akgün getirildi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
Bakan Işıkhan: Asgari ücret görüşmelerinde sendikalarla mutlaka istişarede bulunacağız

Bakan Işıkhan'dan milyonları ilgilendiren asgari ücret mesajı
Güllü'nün ölümüyle ilgili oğlu Tuğberk Yağız Gülter ifadeye çağrıldı

Vahim iddia polisi harekete geçirdi! Kızından sonra sıra oğluna geldi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Güllü'nün hamileliği İbo Show'da ortaya çıkmıştı! O bölüm yeniden gündemde

Güllü'nün hamileliğini duyurmuştu! O görüntü yeniden gündemde
AK Partili Tayyar: Mehmet Akif Ersoy'la ilgili iddialardan daha ağır bir isim var

AK Partili isim: Ersoy'la ilgili iddialardan daha ağır bir isim var
Korkulan oldu! 7 mutasyon geçiren yeni virüs Türkiye'de

Korktuğumuz başımıza geldi! 7 mutasyon geçiren virüs Türkiye'de
Şehri ayağa kaldıran olay! Baba ve kızı evde ölü bulundu

Baba çatı katında asılı halde, kızı ise yatakta ölü bulundu
Güllü'nün hamileliği İbo Show'da ortaya çıkmıştı! O bölüm yeniden gündemde

Güllü'nün hamileliğini duyurmuştu! O görüntü yeniden gündemde
Galatasaray'a Premier Lig'den transfer

Galatasaray'a Premier Lig'den transfer
Çin'in yeni İHA'sı ilk testi geçti

ABD'nin uykularını kaçıracak hamle! Sarı fırtına ilk kez havalandı
Benzine bu gece 83 kuruşluk yeni bir indirim geliyor

Araç sahiplerine müjde! Bu gece dev bir indirim daha geliyor
Tanıktan inanılmaz iddialar! İşte Mehmet Akif Ersoy'un uyuşturucu trafiği

Tanıktan inanılmaz iddialar! İşte Mehmet Akif'in uyuşturucu trafiği
Fenerbahçe'den giden futbolcu yeni takımında kral oldu

Fenerbahçe'den giden futbolcu yeni takımında kral oldu
Gain Medya'ya operasyon! Tüm kuruluşlara kayyum atandı, 3 yönetici gözaltında

Gain Medya'ya operasyon! Tüm kuruluşlara kayyum atandı
Mehmet Akif Ersoy'dan Furkan Torlak'a 'Kütüphane' esprisi! Mekana böyle götürmüş

Ersoy'dan Furkan Torlak'a "Kütüphane" esprisi! Mekana böyle götürmüş
Jhon Duran'ın neden oyundan alındığı ortaya çıktı

Neden oyundan alındığı ortaya çıktı
title