Sofyan Amrabat'tan sürpriz Fenerbahçe itirafı

Fenerbahçe'den La Liga ekibi Real Betis'e transfer olan Faslı orta saha oyuncusu Sofyan Amrabat, düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

"FENERBAHÇE ELENDİ, DEĞİŞİKLİK İSTEDİM"

29 yaşındaki deneyimli oyuncu, transferiyle ilgili konuştu ve çarpıcı bir itirafa imza atarak, "Burada olmaktan çok mutluyum. Betis'in atmosferi ve taraftarından çok şey duydum. Takıma yardımcı olmak için elimden geleni yapacağım. Son günler benim için çok yoğun geçti. Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'nden elenmesinin ardından değişiklik istedim. Başka teklifler vardı ama Betis'i duyunca hiç düşünmeden burayı seçtim." dedi.

"BÜYÜK KATKI SAĞLAYACAK''

Real Betis Sportif Direktörü Manu Fajardo da Amrabat'ın transferiyle ilgili, "Sofyan, orta sahada denge ve liderlik getirecek. Zorlu liglerde oynamaya alışık, güçlü fiziği, dinamizmi ve topu doğru kullanma becerisiyle takımımıza büyük katkı sağlayacağına inanıyoruz." yorumunda bulundu.