Haberler

Sofyan Amrabat'tan sürpriz Fenerbahçe itirafı

Sofyan Amrabat'tan sürpriz Fenerbahçe itirafı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Sofyan Amrabat'tan sürpriz Fenerbahçe itirafı
Haber Videosu

Fenerbahçe'den Real Betis'e kiralık olarak transfer olan Faslı orta saha oyuncusu Sofyan Amrabat, transferi hakkında bir itirafta bulunarak ''Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'nden elenmesinin ardından değişiklik istedim. Başka teklifler vardı ama Betis'i duyunca hiç düşünmeden burayı seçtim." dedi.

Fenerbahçe'den La Liga ekibi Real Betis'e transfer olan Faslı orta saha oyuncusu Sofyan Amrabat, düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

"FENERBAHÇE ELENDİ, DEĞİŞİKLİK İSTEDİM"

29 yaşındaki deneyimli oyuncu, transferiyle ilgili konuştu ve çarpıcı bir itirafa imza atarak, "Burada olmaktan çok mutluyum. Betis'in atmosferi ve taraftarından çok şey duydum. Takıma yardımcı olmak için elimden geleni yapacağım. Son günler benim için çok yoğun geçti. Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'nden elenmesinin ardından değişiklik istedim. Başka teklifler vardı ama Betis'i duyunca hiç düşünmeden burayı seçtim." dedi.

"BÜYÜK KATKI SAĞLAYACAK''

Real Betis Sportif Direktörü Manu Fajardo da Amrabat'ın transferiyle ilgili, "Sofyan, orta sahada denge ve liderlik getirecek. Zorlu liglerde oynamaya alışık, güçlü fiziği, dinamizmi ve topu doğru kullanma becerisiyle takımımıza büyük katkı sağlayacağına inanıyoruz." yorumunda bulundu.

Haberler.com / Cemre Yıldız - Spor
Leroy Sane Almanya'da ortalığı karıştırdı

Almanya'da ortalığı karıştırdı
Haberler.com
500

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıDurmuş GÖKÇE:

Adam olsaydın da oynadaydin adam gibi söze gelince profesyonelsiniz sözde ama sahada süt bile cekemeyecek kadar embesilsiniz bir daha gelme ancak paraya kül olmuşsunuz

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Şampiyonlar Ligi yarın başlıyor! işte ilk hafta programı

Alarmları kurun! Büyük heyecan yarın akşam başlıyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.