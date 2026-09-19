Sofya'daki Avrupa Boks Şampiyonası'nda 3 milli boksör çeyrek finale yükseldi

Sofya'daki Avrupa Boks Şampiyonası'nda 3 milli boksör çeyrek finale yükseldiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bulgaristan'ın başkenti Sofya'daki Avrupa Boks Şampiyonası'nda Hatice Akbaş, Nurselen Yalgettekin ve Semih Gümüş çeyrek finale yükseldi. Hatice ve Nurselen rakiplerini 5-0 yenerken Semih Gümüş Alman rakibini mağlup etti; Yaren Düztaş ise 4-1 yenilerek şampiyonaya veda etti.
Bulgaristan'da düzenlenen Avrupa Boks Şampiyonası'nda Hatice Akbaş, Nurselen Yalgettekin ve Semih Gümüş, çeyrek finale yükseldi.
Başkent Sofya'daki organizasyonda bugün 4 milli boksör ringe çıktı.
Kadınlar 51 kiloda Hatice Akbaş, Fransız Romane Moulai'yi 5-0 mağlup ederek adını çeyrek finale yazdırdı. Milli boksör, çeyrek finalde İngiliz Ruby White ile karşılaşacak.
Nurselen Yalgettekin de 48 kiloda Finlandiyalı Laura Myllymaki'yi 5-0 yenerek çeyrek finale adını yazdırdı. Nurselen, çeyrek finalde Belaruslu Iryna Vinahradava ile karşı karşıya gelecek.
Erkekler 55 kiloda Semih Gümüş, Alman Ali El Sari'yi mağlup ederek çeyrek finale kaldı.
Yaren Düztaş ise kadınlar 80 kiloda Çekya'dan Stella Blazkova'ya 4-1 yenilerek şampiyonaya veda etti.