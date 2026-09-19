Haberler

Sofya'daki Avrupa Boks Şampiyonası'nda 3 milli boksör çeyrek finale yükseldi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
+2 sitede yayında
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bulgaristan'ın başkenti Sofya'daki Avrupa Boks Şampiyonası'nda Hatice Akbaş, Nurselen Yalgettekin ve Semih Gümüş çeyrek finale yükseldi. Hatice ve Nurselen rakiplerini 5-0 yenerken Semih Gümüş Alman rakibini mağlup etti; Yaren Düztaş ise 4-1 yenilerek şampiyonaya veda etti.

Bulgaristan'da düzenlenen Avrupa Boks Şampiyonası'nda Hatice Akbaş, Nurselen Yalgettekin ve Semih Gümüş, çeyrek finale yükseldi.

Başkent Sofya'daki organizasyonda bugün 4 milli boksör ringe çıktı.

Kadınlar 51 kiloda Hatice Akbaş, Fransız Romane Moulai'yi 5-0 mağlup ederek adını çeyrek finale yazdırdı. Milli boksör, çeyrek finalde İngiliz Ruby White ile karşılaşacak.

Nurselen Yalgettekin de 48 kiloda Finlandiyalı Laura Myllymaki'yi 5-0 yenerek çeyrek finale adını yazdırdı. Nurselen, çeyrek finalde Belaruslu Iryna Vinahradava ile karşı karşıya gelecek.

Erkekler 55 kiloda Semih Gümüş, Alman Ali El Sari'yi mağlup ederek çeyrek finale kaldı.

Yaren Düztaş ise kadınlar 80 kiloda Çekya'dan Stella Blazkova'ya 4-1 yenilerek şampiyonaya veda etti.

Kaynak: AA
Galatasaray'ın tek rakibi Inter

Galatasaray'ın tek rakibi Inter
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan törene damga vuran mesaj: Bunlara umdukları fırsatı vermeyeceğiz

"Allah'ın izni ile bunlara umdukları fırsatı vermeyeceğiz"
Sanatçı Asena Trabzon'a geldi, sözünü tuttu

Ünlü sanatçı Asena Trabzon'a geldi, aylar önce verdiği sözü tuttu
Yeşilçam'ın unutulmaz yüzüydü: İşte Selvi Boylum Al Yazmalım’ın Cemşit’inin son hali

İşte Selvi Boylum Al Yazmalım'daki Cemşit'in son hali
Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da art arda patlamalar: Havalimanı çevresinden dumanlar yükseldi

Art arda patlamalar! Başkent dumanlara teslim
Okan Buruk 2 bin 96 gün sonra kırmızı kart gördü

Bakın kaç yıl aradan sonra kırmızı kart gördü
Başkanlar devreye girdi! Derbi öncesi özel prim kararı

Başkanlar devreye girdi! Derbi öncesi özel karar
Saadet Partisi'nden sürpriz Cumhur İttifakı mesajı: Elbette bir araya gelirim

Erdoğan ile görüşen isimden Cumhur İttifakına yeşil ışık