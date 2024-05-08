Sofiane Feghouli'ye 5 Maç Cezası

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), VavaCars Fatih Karagümrük futbolcusu Sofiane Feghouli'ye 5 maç ceza verdi.

TFF'den yapılan açıklamad?a, Süper Lig'de Mondihome Kayserispor ile oynanan müsabakada Sofiane Feghouli'ye, rakip takım sporcusuna yönelik şiddetli hareketi nedeniyle 2 maç men ve 26 bin lira, ihraç sonrası hakeme yönelik hakareti sebebiyle de 3 maç men ve 39 bin lira para cezası uygulandığı belirtildi.