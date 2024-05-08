Sofiane Feghouli'ye 5 Maç Cezası
TFF, VavaCars Fatih Karagümrük futbolcusu Sofiane Feghouli'ye 5 maç ceza verdi. Feghouli'ye rakip takım sporcusuna yönelik şiddetli hareket ve hakeme yönelik hakaret nedeniyle ceza uygulandı.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), VavaCars Fatih Karagümrük futbolcusu Sofiane Feghouli'ye 5 maç ceza verdi.
TFF'den yapılan açıklamad?a, Süper Lig'de Mondihome Kayserispor ile oynanan müsabakada Sofiane Feghouli'ye, rakip takım sporcusuna yönelik şiddetli hareketi nedeniyle 2 maç men ve 26 bin lira, ihraç sonrası hakeme yönelik hakareti sebebiyle de 3 maç men ve 39 bin lira para cezası uygulandığı belirtildi.