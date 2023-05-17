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Sofiane Feghouli Karagümrük formasıyla ilk kez 11'de sahaya çıktı

Sofiane Feghouli Karagümrük formasıyla ilk kez 11'de sahaya çıktı

Spor Haberleri

Cezayirli oyuncu Sofiane Feghouli, Karagümrük formasıyla bu sezon ilk kez 11'de sahaya çıktı. Takımın bulduğu ikinci golün hazırlanışında büyük pay sahibi olan Feghouli, maçın 81. dakikasında yerini Adem Ljajic'e bıraktı.

Cezayirli oyuncu Sofiane Feghouli, Karagümrük formasıyla bu sezon ilk kez 11'de sahaya çıktı.

Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında Fatih Karagümrük sahasında Adana Demirspor ile karşılaştı. Kırmızı-siyahlılarda Sofiane Feghouli, Karagümrük forması ile Süper Lig'de güney temsilcisi karşısında ilk kez 11'de sahaya çıktı. Takımın bulduğu ikinci golün hazırlanışında büyük pay sahibi olan Cezayirli oyuncu, bu maça kadar ligde 5 müsabakada görev almış ve toplam 40 dakika sahada kalmıştı.

Sofiane Feghouli, karşılaşmanın 81. dakikasında yerini Adem Ljajic'e bıraktı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Sofiane Feghouli Adem Ljajic Spor Haberler

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