Futbol: Trendyol 1. Lig

Trendyol 1. Lig'in 35. haftasında SMS Grup Sarıyer, konuk ettiği Atakaş Hatayspor'u 4-0 yenerek puanını 46'ya çıkardı. Hatayspor ise 10 puanda kaldı.
Stat: Yusuf Ziya Öniş
Hakemler: Berkay Erdemir, Ömer Lütfü Aydın, Oğuzhan Yazır
Sms Grup Sarıyer : Mert Furkan Bayram, Cebrail Karayel, Metehan Mert, Caner Osmanpaşa, Eşref Korkmazoğlu, Traore (Dk. 46 Emre Yeşilyurt), Camara, Poko (Dk. 79 Berkay Aydoğmuş), Marcos Silva (Dk. 63 Aytaç Kara), Dembele (Dk. 74 Batuhan Kör), Eze (Dk. 75 Ozan Sol)
Atakaş Hatayspor : Demir Sarıcalı, Ersin Aydemir, Hakan Çinemre, Yiğit Ali Buz, Sinan Özen (Dk. 46 Danjuma), Muhammed Gönülaçar, Sharif Osman (Dk. 84 Ali Yıldız), Ensar Arslan (Dk. 61 Deniz Aksoy), Baran Sarka (Dk. 74 Yunus Azrak), Ünal Emre Durmuşhan, Ating (Dk. 74 Yılmaz Cin)
Goller: Dk. 28 Camara, Dk. 53 Poko, Dk. 69 Eze, Dk. 83 Aytaç Kara ( Sms Grup Sarıyer )
Sarı kartlar: Dk. 31 Ating, Dk. 38 Baran Sarka, Dk. 60 Ersin Aydemir (Atakaş Hatayspor ), Dk. 58 Marcos Silva ( Sms Grup Sarıyer )
Trendyol 1. Lig'in 35. haftasında SMS Grup Sarıyer, konuk ettiği Atakaş Hatayspor'u 4-0 yendi.
İstanbul ekibi, bu sonuçla puanını 46'ya yükseltti. Atakaş Hatayspor ise 10 puanda kaldı.