Fenerbahçe için engellerini aşıp Topuk Yaylası'na geldi

Doğuştan SMA (Spinal Musküler Atrofi) hastası 16 yaşındaki Yusuf Eymen Yağcı, Zonguldak'ın Ereğli ilçesinden ailesiyle geldiği Topuk Yaylası'nda gönül verdiği Fenerbahçe'yi desteklemenin mutluluğunu yaşıyor.

Fenerbahçe 24 Haziran'dan bu yana Düzce'nin Kaynaşlı ilçesindeki 1280 rakımlı Topuk Yaylası'nda yeni sezon hazırlıklarına devam ediyor.

Koyu bir Fenerbehçe taraftarı olan SMA hastası Yusuf Eymen de babası Sıtkı, annesi Ayfer ve ağabeyi Çağan Yağcı ile Fenerbahçe Topuk Yaylası Tesisleri'nde teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde kampa giren sarı-lacivertli takımı desteklemek için bölgeye geldi.

Yusuf Eymen, akülü engelli aracıyla geldiği antrenman sahasının yanındaki alanda sarı lacivertli forması ve şapkasıyla çok sevdiği futbolcuların idmanını izliyor, formasını imzalatıyor ve hatıra fotoğrafı çektiriyor.

Antrenman sonuna kadar alanda kalan ailesi de çocuklarının hayalini birlikte gerçekleştirmekten mutluluk duyuyor.

"En büyük hayalim Fenerbahçe'nin şampiyon olması"

Yusuf Eymen, AA muhabirine, Topuk Yaylası'na geldiği için çok mutlu ve heyecanlı olduğunu dile getirerek, "Takımımıza başarılar diliyorum. Bu sene inşallah şampiyon olacağız. Aziz başkanımıza da çok teşekkür ederiz, tekrar takımın başına geldi. Çok sevinçliyim. İnsanlık olduğu sürece tüm engeller aşılabilir. Takımıma çok aşığım, en büyük hayalim Fenerbahçe'nin şampiyon olması." dedi.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinden geldiklerini kaydeden engelli gencin babası Sıtkı Yağcı ise "Fenerbahçeliyiz, takımımızı çok seviyoruz ve umutla şampiyonluğu bekliyoruz. Aziz başkanımıza da çok teşekkür ediyoruz, tesisimiz çok güzel. Avrupa'da da başarılı olacağımıza inanıyoruz. Birkaç transferle daha iyi olacağız." diye konuştu.

Yağcı, Eymen'in hayallerinden birisinin de Kadıköy'de maç izlemek olduğunu belirterek, "Bize yardımcı olurlarsa hiç problem olmaz oraya da kendimiz gidebiliriz. İnşallah hayallerimizi gerçekleştiririz, bu konuda Fenerbahçe Kulübünden yardım bekliyoruz. Yusuf Eymen'in odası tamamen Fenerbahçe. Yatağı, yastığı, yorganından tutun da dolabına kadar Fenerbahçe ile süslü. Ağabeyi, kendisi ve biz her şeyi ile Fenerbahçeliyiz." ifadesini kullandı.