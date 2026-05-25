Milli golfçülerden Slovenya'da 1 altın, 1 gümüş madalya

Slovenya'daki Uluslararası Amatör Golf Şampiyonası'nda Kadın Milli Takımı altın, Erkek Milli Takımı gümüş madalya kazandı. Deniz Sapmaz bireyselde ikinci, Sude Bay üçüncü oldu.

SLOVENYA Uluslararası Erkekler ve Kadınlar Amatör Şampiyonası, 21-23 Mayıs tarihlerinde Slovenya Golf Federasyonu organizasyonuyla gerçekleştirildi. Slovenya'daki Royal Bled Golf Kulübü sahasında düzenlenen şampiyonaya Türkiye'nin yanı sıra 10 farklı ülkeden toplam 125 sporcu katıldı.

Şampiyonada mücadele eden milli sporculardan Deniz Sapmaz, bireysel kategoride 299 (+11) gross skorla ikinci olurken, Sude Bay ise 302 (+14) gross skorla üçüncü sırayı aldı. Takım kategorisinde Sude Bay, Deniz Sapmaz, Zeynep Süalp ve İrem Demir'den oluşan Kadın Milli Takımı, Kızlar Nations Cup'ta birinci olarak altın madalya kazandı. Tunç Aslan, Rüzgar Turgun, Duhan Efe Sazak ve Can Gürdenli'den oluşan Erkek Milli Takımı ise Nations Cup'ta ikinci sırayı elde ederek gümüş madalyanın sahibi oldu.

