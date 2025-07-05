Slovakya'da düzenlenen Avrupa Gençler Yüzme Şampiyonası'nda erkekler 800m serbestte Kuzey Tunçelli, 7: 46.01'lik derecesiyle şampiyona rekoru kırarak...
Slovakya'da düzenlenen Avrupa Gençler Yüzme Şampiyonası'nda erkekler 800m serbestte Kuzey Tunçelli, 7: 46.01'lik derecesiyle şampiyona rekoru kırarak Avrupa şampiyonu oldu.
Slovakya'da düzenlenen Avrupa Gençler Yüzme Şampiyonası'nda erkekler 800m serbestte Kuzey Tunçelli, 7: 46.01'lik derecesiyle şampiyona rekoru kırarak Avrupa şampiyonu oldu. - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor