Slovakya'da düzenlenen Avrupa Gençler Yüzme Şampiyonası'nda erkekler 800m serbestte Kuzey Tunçelli, 7: 46.01'lik derecesiyle şampiyona rekoru kırarak...

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Slovakya'da düzenlenen Avrupa Gençler Yüzme Şampiyonası'nda erkekler 800m serbestte Kuzey Tunçelli, 7: 46.01'lik derecesiyle şampiyona rekoru kırarak Avrupa şampiyonu oldu.

Slovakya'da düzenlenen Avrupa Gençler Yüzme Şampiyonası'nda erkekler 800m serbestte Kuzey Tunçelli, 7: 46.01'lik derecesiyle şampiyona rekoru kırarak Avrupa şampiyonu oldu. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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