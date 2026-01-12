Haberler

Beşiktaş'tan ayrılan David Jurasek, Slavia Prag'ta

Güncelleme:
Çekya ekibi Slavia Prag, 25 yaşındaki sol bek David Jurasek'i Benfica'dan transfer etti. Jurasek, kulüp ile 3,5 yıllık sözleşme imzaladı ve eski takımına döndüğü için mutluluğunu dile getirdi.

Çekya ekibi Slavia Prag, eski futbolcusu David Jurasek'i transfer ettiğini duyurdu.

Kulübün sitesinden yapılan açıklamada, 25 yaşındaki sol bekin transferi için Benfica ile anlaşmaya varıldığı ve Jurasek ile 3,5 yıllık sözleşme imzalandığı kaydedildi.

Kulübün sitesine konuşan Jurasek, "Slavia Prag, benim için her zaman özel bir yer oldu. Tanıdığım ortama geri döndüğüm için mutluyum ve takımla çalışmayı, stattaki atmosferi sabırsızlıkla bekliyorum." ifadelerini kullandı.

Beşiktaş, sezon başında Benfica'dan kiralık olarak renklerine bağladığı Jurasek'in sözleşmesini feshetmişti.

Kaynak: AA / Yunus Kaymaz - Spor
