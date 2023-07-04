Skolyoz Hastası 16 Yaşındaki Yalçınkaya, Milli Takıma Seçildi

Skolyoz hastası olan 16 yaşındaki Binnur Yalçınkaya, Para Masa Tenisi Mili Takımı'na seçildi. Yalçınkaya, aynı formuna dönememekten korktuğunu ancak ailesinin destek olduğunu söyledi. Ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek istediğini belirten Yalçınkaya, milli takımda başarılı olmak için çalışacağını ifade etti.

Skolyoz hastası olan 16 yaşındaki Yalçınkaya, milli takıma seçildi

Yalçınkaya: Bir daha yine aynı formuma dönemezsem ve spor yapamam diye çok korktum

Ercan ATA - Alper ŞAŞMAZ / ANKARA, - Skolyoz hastası olan ve sırtında 19 platin bulunan 16 yaşındaki Binnur Yalçınkaya, Para Masa Tenisi Mili Takımı'na seçildi. Yalçınkaya, yaşadığı süreçte aynı formuna dönemeyeceği için çok korktuğunu ancak ailesinin kendisine çok destek olduğunu söyledi.

Milli takım kadrosuna çağırılmasını değerlendiren Yalçınkaya, "Çok mutlu hissediyorum. Çok gurur verici. Çok fazla çalıştım, İnşallah daha iyi olacağım ve milli takımda ülkemizi temsil edeceğim. Masa tenisi üzerine çok uğraştım, çok antrenman yaptım. O nedenle çok mutluyum. Ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek istiyorum" dedi.