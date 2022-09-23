"Siz neler çektiğimi nerden bileceksiniz!" diyen Ebrar Karakurt herkesi uyardı: Asla yapmayın

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın yıldızı Ebrar Karakurt, bir YouTube kanalına verdiği röportajda dikkat çeken açıklamalarda bulundu. "Kendine dair hak verdiğin bir eleştiri var mı?" sorusuna Karakurt'un "Yok, asla yok. Beni eleştirmeyin. Siz benim neler çektiğimi nerden bileceksiniz gerçekten." demesi gülüşmelere sebep oldu.

Özel hayatıyla sık sık gündeme gelen milli voleybolcu Ebrar Karakurt, 4Bir4Bir YouTube kanalına samimi açıklamalarda bulundu.

"BENİ ELEŞTİRMEYİN"

"Kendine dair hak verdiğin bir eleştiri var mı?" sorusuna Ebrar Karakurt'un, "Yok, asla yok. Beni eleştirmeyin. Siz benim neler çektiğimi nerden bileceksiniz gerçekten." cevabını vermesi gülüşmelere neden oldu.

Görüntü: 4Bir4Bir YouTube kanalı

"1-2 SENE İÇİNDE TÜRKİYE'YE DÖNMEYİ DÜŞÜNMÜYORUM"

Ebrar verdiği röportajda ayrıca, Dünya Kupası'nda altın madalya hedeflediklerini belirtti. İtalya'da kariyerini sürdüren milli voleybolcu, gelecek 1-2 sene içerisinde Türkiye'ye dönmeyi düşünmediğini de söylerken, en beğendiği voleybolcuların Egonu ve Boskovic olduğunu ifade etti.