Siyasete kısa bir mola! Özgür Özel'in Amedspor için söyledikleri çok konuşulur
CHP lideri Özgür Özel’in, Süper Lig’e yükselme mücadelesi veren ve ligde ikinci sırada bulunan Amedspor hakkında “büyük haksızlıklara rağmen başarılılar” diyerek takıma destek veren açıklaması dikkat çekti.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Süper Lig’e yükselme yolunda ilerleyen Amedspor hakkında dikkat çeken bir değerlendirmede bulundu.
“BÜYÜK HAKSIZLIKLARA RAĞMEN”
Özel, Amedspor’un ligdeki konumuna vurgu yaparak, “Amedspor, büyük haksızlıklara rağmen ligde ikinci sırada” ifadelerini kullandı.
MÜCADELESİNE ÖVGÜ
Deneyimli siyasetçi, takımın ortaya koyduğu performansı takdir ettiğini belirterek, “Mücadelesini çok kıymetli buluyorum” dedi.