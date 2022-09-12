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Sivasspor'da Mustapha Yatabare'nin acı günü

Spor Haberleri

Sivasspor'da Mustapha Yatabare'nin acı günü

Spor Toto Süper Lig takımlarından Demir Grup Sivasspor'un Malili golcü oyuncusu Mustapha Yatabare'nin kız kardeşi hayatını kaybetti.

Spor Toto Süper Lig takımlarından Demir Grup Sivasspor'un Malili golcü oyuncusu Mustapha Yatabare'nin kız kardeşi hayatını kaybetti.

Kırmızı-beyazlı kulüp, Yatabare'nin vefat eden kız kardeşi Fatou Yatabare için başsağlığı mesajı yayımladı.

Mesajda, "Futbolcumuz Yatabare'nin kız kardeşi Fatou Yatabare'nin hayatını kaybettiğini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Mustapha'nın acısını en derin ve içten duygularımızla paylaşıyor, Fatou Yatabare'ye Allah'tan rahmet diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: AA / Serhat Zafer - Spor

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