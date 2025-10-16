Sivassporlu Futbolcular, Ortaokul Öğrencilerinin Sergisini Açtı

Sivassporlu futbolcular, ortaokul öğrencilerinin hazırladığı ' Sivasspor Resim Sergisi'nin açılışına katıldı.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Özbelsan Sivassporlu futbolcular, Aşık Veysel Ortaokulu öğrencileri tarafından hazırlanan resim sergisinin açılışına katıldı. Kulüp yöneticileri, teknik ekip ve futbolcuların katılımıyla gerçekleştirilen sergide öğrenciler, Sivasspor sevgilerini resimlerle yansıttı. Programda, dereceye giren öğrencilere Sivasspor forması hediye edildi.

Sergi açılışına katılan Teknik Direktör Osman Zeki Korkmaz, Uğur Çiftçi, Bekir Turaç Böke, Özkan Yiğiter, Emirhan Başyiğit ve Sportif Direktör Yakup Ateş, minik Yiğidolara bir araya geldi. Öğrencilerin merak ettiği soruları yanıtlayan futbolcular, çocuklarla samimi sohbet gerçekleştirdi. Sivassporlu futbolcular, öğrencilere imza dağıtarak hatıra fotoğrafları çektirdi. - SİVAS