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Sivassporlu Cofie gol sayısını 2'ye yükseltti

Spor Haberleri

Sivassporlu Cofie gol sayısını 2'ye yükseltti

DG Sivassporlu futbolcusu Isaac Cofie, MKE Ankaragücü ile oynanan müsabakada attığı golle bu sezonki gol sayısını 2'ye yükseltti.

DG Sivassporlu futbolcusu Isaac Cofie, MKE Ankaragücü ile oynanan müsabakada attığı golle bu sezonki gol sayısını 2'ye yükseltti.

Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında sahasında MKE Ankaragücü ile karşılaşan Sivasspor'da takımın 1 golü de Cofie'den geldi. Maçın 23. dakikasında Samu Saiz'ın pasıyla topla buluşan Cofie, yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. Ganalı oyuncu golün ardından büyük sevinç yaşadı.

31 yaşındaki futbolcu bu sezonki gol sayısını da 2'ye çıkardı. Cofie 2 golün 2'sini de Süper Lig'de kaydetti. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

MKE Ankaragücü Sivasspor Spor Haberler

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