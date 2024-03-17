Sivassporlu Azizbek Turgunboev, Özbekistan Milli Takımı'nın aday kadrosuna çağrıldı

Sivasspor'un tecrübeli futbolcusu Azizbek Turgunboev, Özbekistan Milli Takımı'nın Hong Kong ile oynayacağı maçların aday kadrosuna davet edildi.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Sivasspor'da forma giyen Azizbek Turgunboev, Özbekistan Milli Takımı'nın AFC Dünya Kupası Elemeleri ikinci tur maçında 21 Mart Perşembe günü ve 26 Mart Salı günü Hong Kong ile oynayacağı maçların aday kadrosuna çağırıldı. Kırmızı-beyazlı kulüp de Azizbek için tebrik mesajı yayımladı. Mesajda, "Futbolcumuz Azizbek Turgunboev, Özbekistan Milli Takımının AFC Dünya Kupası Elemeleri ikinci tur maçında 21 Mart Perşembe günü ve 26 Mart Salı günü Hong Kong ile oynayacağı maçların aday kadrosu davet edildi. Tebrikler Azizbek Turgunboev" ifadeleri kullanıldı. - SİVAS