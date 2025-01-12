Sivasspor yeni transferlerini Gassal'daki diyalogla duyurdu

Süper Lig ekibi Sivasspor ara transfer döneminde ilk adımlarını attı. Trendyol 1. Lig ekiplerinden Ankaragücü forması giyen Efkan Bekiroğlu ve Tolga Ciğerci ile anlaşmaya varan Sivasspor transferi dikkat çeken bir videoyla duyurdu.

Son dönemin büyük beğeni toplayan dizilerinden biri olan Gassal'daki diyaloğu alıntılayan Süper Lig ekibinin videosunda Bekiroğlu kendilerine yöneltilen "Ne iş yapıyorsunuz oğlum?" sorusuna "Futbolcuyuz efendim, top oynuyoruz" yanıtını verdi.

Bu diyaloğun ardından ise Ciğerci'nin "Sigortası falan var" yanıtı ise adeta videoya damga vuruyor.