Haberler

Sivasspor, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü

Sivasspor, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Ekenler Beton Sivasspor, teknik direktör İsmet Taşdemir yönetiminde yeni sezon hazırlıklarına devam etti. Antrenmanda ısınma, koordinasyon, kondisyon ve dar alan oyunları çalışıldı.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Ekenler Beton Sivasspor, yeni sezon hazırlıklarına devam etti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre teknik direktör İsmet Taşdemir yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı.

Daha sonra koordinasyon ve kondisyon ağırlıklı çalışmalar yapan futbolcular, dar alan ve geçiş oyunlarıyla antrenmanı tamamladı.

Sivasspor, yarın yapacağı antrenmanla yeni sezon hazırlıklarını sürdürecek.

Kaynak: AA / Serhat Zafer
İşte Oğuzhan Uğur'un emniyetteki ilk ifadesi

Haluk Levent'i, Oğuzhan Uğur da yalnız bıraktı! İşte ilk ifadesi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Galatasaraylı oyuncuların da olduğu düğünde söyledikleri marşa bakın

G.Saraylı oyuncuların da olduğu düğünde söyledikleri marşa bakın
Acun Ilıcalı inat etti satın alacak! Beşiktaş'ın yıldızı için yeni teklif

İnat etti satın alacak! Acun'dan Beşiktaş'ın yıldızı için yeni teklif
Anlaşma sağlandı: Dusan Tadic geri dönüyor

Anlaşma sağlandı: Tadic geri dönüyor
Rusya'da 52 bin TL’lik ödül için klozetteki içeceği içtiler

50 bin TL için klozetin başına koştular! Avm'deki yarışma olay çıkardı
Beşiktaş'tan merakla beklenen Salah açıklaması

Beşiktaş'tan rest: Kabul etmemiz mümkün değil
ABD, İran'da inşaat halindeki Darhovin nükleer enerji santralini vurdu

ABD, İran'ın can damarını vurdu
Ahmed Kutucu yeni takımına imzayı attı

Çok büyük umutlarla gelmişti! Galatasaray'da yollar ayrıldı