Sivasspor Yeni Sezon Hazırlıklarını Sürdürüyor

Sivasspor Yeni Sezon Hazırlıklarını Sürdürüyor
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Trendyol 1. Lig ekiplerinden Sivasspor, 8. gününde fitness ve saha çalışmalarına devam etti. Antrenmanlar, koordinasyon, kuvvet odaklı egzersizler ve dayanıklılık koşularıyla gerçekleştirildi.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Sivasspor, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü.

Kulübün açıklamasına göre, kırmızı-beyazlı ekip, Sivas'ta sürdürdüğü kampın 8. gününde fitness ve saha çalışması yaptı.

Günün ilk çalışmasını fitness salonunda gerçekleştiren futbolcular, burada koordinasyon ve kuvvet odaklı egzersizler üzerinde durdu.

Daha sonra sahaya geçen futbolcular, teknik direktör Osman Zeki Korkmaz yönetiminde kuvvet çalışmaları ve dayanıklılık koşuları gerçekleştirdi.

Antrenman, dar alanda oynanan oyunla tamamlandı.

Kaynak: AA / Serhat Zafer - Spor
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