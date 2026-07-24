Sivasspor’dan Kayseri’de Kampa Devam

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Sivasspor, yeni sezon hazırlıklarına devam etti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre teknik direktör İsmet Taşdemir yönetiminde Kayseri Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı.

Pendikspor ile dün Erciyes'te oynanan hazırlık maçında süre alan futbolcular, aktivasyon çalışması yaparken, diğer oyuncular koordinasyon, kuvvet ve dayanıklılık çalıştı.

İdman, dar alan oyunları ve taktik organizasyon çalışmasıyla sona erdi.

Sivasspor, yarın yapacağı antrenmanla yeni sezon hazırlıklarını sürdürecek.

Kaynak: AA