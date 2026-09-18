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Sivasspor yarın Ankara Keçiörengücü'ne konuk olacak

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Ekenler Beton Sivasspor, Trendyol 1. Lig'in 8. haftasında yarın deplasmanda Keçtaş Ankara Keçiörengücü ile karşılaşacak.

Ekenler Beton Sivasspor, Trendyol 1. Lig'in 8. haftasında yarın deplasmanda Keçtaş Ankara Keçiörengücü ile karşılaşacak.

Aktepe Stadı'nda saat 17.00'de başlayacak müsabakayı hakem Mehmet Türkmen yönetecek.

Kırmızı-beyazlı ekipte Ankara Keçiörengücü maçı öncesinde Clinton Duodu, Süleyman Özdamar, Kamil Fidan, Rey Manaj, Uğur Çiftçi, Arda Erdursun ve Musah Muhammed'in sakatlıkları bulunuyor.

Sivas temsilcisi, geride kalan 7 haftada 1 galibiyet, 4 beraberlik ve 2 mağlubiyetle 7 puan topladı. Ankara ekibi ise 3 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 yenilgiyle 12 puan elde etti.

Kaynak: AA
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