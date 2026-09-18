Sivasspor yarın Ankara Keçiörengücü'ne konuk olacak

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Ekenler Beton Sivasspor, Trendyol 1. Lig'in 8. haftasında yarın deplasmanda Keçtaş Ankara Keçiörengücü ile karşılaşacak.

Aktepe Stadı'nda saat 17.00'de başlayacak müsabakayı hakem Mehmet Türkmen yönetecek.

Kırmızı-beyazlı ekipte Ankara Keçiörengücü maçı öncesinde Clinton Duodu, Süleyman Özdamar, Kamil Fidan, Rey Manaj, Uğur Çiftçi, Arda Erdursun ve Musah Muhammed'in sakatlıkları bulunuyor.

Sivas temsilcisi, geride kalan 7 haftada 1 galibiyet, 4 beraberlik ve 2 mağlubiyetle 7 puan topladı. Ankara ekibi ise 3 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 yenilgiyle 12 puan elde etti.

Kaynak: AA