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Sivasspor ve Bodrumspor Berabere Kaldı

Sivasspor ve Bodrumspor Berabere Kaldı
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Trendyol Süper Lig'in 35'inci haftasında Sivasspor, Bodrumspor ile 0-0 berabere kaldı. Maç BG Grup 4 Eylül Stadyumu'nda oynandı.

(ANKARA) - Süper Lig'in 35'inci haftasında Sivasspor karşılaştığı Bodrumspor ile 0-0 berabere kaldı.

Trendyol Süper Lig'in 35'inci haftasında Net Global Sivasspor  Sipay Bodrum FK'yi konuk etti. BG Grup 4 Eylül Stadyumu'nda saat 16.00'da başlayan maçı hakem Ümit Öztürk yönetti.

Karşılaşmada gol sesi çıkmadı ve Sivasspor sahasında Bodrumspor ile 0-0 berabere kaldı.

Kaynak: ANKA / Spor
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