Sivasspor ve Bodrumspor Berabere Kaldı
Trendyol Süper Lig'in 35'inci haftasında Sivasspor, Bodrumspor ile 0-0 berabere kaldı. Maç BG Grup 4 Eylül Stadyumu'nda oynandı.
(ANKARA) - Süper Lig'in 35'inci haftasında Sivasspor karşılaştığı Bodrumspor ile 0-0 berabere kaldı.
Trendyol Süper Lig'in 35'inci haftasında Net Global Sivasspor Sipay Bodrum FK'yi konuk etti. BG Grup 4 Eylül Stadyumu'nda saat 16.00'da başlayan maçı hakem Ümit Öztürk yönetti.
Karşılaşmada gol sesi çıkmadı ve Sivasspor sahasında Bodrumspor ile 0-0 berabere kaldı.
Kaynak: ANKA / Spor